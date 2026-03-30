أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات جديدة بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ في إطار الحرص على غلق هذا الملف بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، كما كلف بالتيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون تعقيدات إدارية.

مدبولي يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع تسجيل الوحدات السكنية





آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 تم مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025، وتنتهي -المهلة الأخيرة- وفق القانون، بداية شهر مايو المقبل.

يأتي ذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

ما المطلوب من المواطنين في ملف التصالح؟

1- بالنسبة للمتقدمين لأول مرة: سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح مصحوبة بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

2- بالنسبة لمن سبق لهم التقدم بطلب للتصالح وتوقفت معاملاتهم بسبب عدم استيفاء المستندات أو عدم سداد الرسوم: التوجه لاستيفاء المستندات وسداد الرسوم المستحقة لإنهاء ملفاتهم.

المستندات المطلوبة للتصالح

أعلنت المراكز التكنولوجية تفاصيل المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وجاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وفق القانون الجديد على النحو التالي:



1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك: مع ضرورة الاطلاع على الأصل وأرشفة النسخة.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب: بالنسبة للأعمال التي يرغب في التصالح عليها.

3- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة: تم تنفيذها على الطبيعة، مقدمة مع طلب التصالح ومعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.

5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف: موقع من مهندس استشاري متخصص ومعتمد من إحدى الجهات التالية: (أحد المكاتب الهندسية الاستشارية - مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية - أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة).

6- صورة من شهادة قيد المهندس مصدر التقرير: صادرة من نقابة المهندسين.

7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص: إذا كانت متوفرة.

8- شهادة بيانات معتمدة: مقدمة بطلب مسبق للمركز التكنولوجي قبل تقديم طلب التصالح، لتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات.

9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد: بالنسبة لمخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

10- ما يفيد إثبات تاريخ المخالفة البنائية.



سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمنح خصم 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال السداد الفوري "كاش".

وأتاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية.

وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.

عقوبة الامتناع عن التصالح في مخالفات البناء

وجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات البناء التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.

ونبهت الوزارة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق المواعيد القانونية المقررة لتقديم طلبات التصالح الجديدة أو تظلمات الطلبات القديمة.



مصير أصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء

أصدرت المحافظات تنتبيهات مشددة للمواطنين الذين لديهم مخالفات (تعديلات معماريه وإنشائية - تغيير إستخدام الوحدات السكنيه إلى نشاط آخر تجاري أو إداري - بناء بدون ترخيص) للتقدم لدى الأحياء والمراكز التكنولوجية بطلبات للتصالح طبقًا لأحكام القانون 187 لسنة 2023.

كما وجهت المحافظات، من سبق لهم التقدم بطلبات تصالح متوقفه على سداد الرسوم أو استيفاء مستندات، بسرعة الحضور إلى المراكز التكنولوجية لسداد الرسوم المطلوبة أو إستيفاء المستندات.

