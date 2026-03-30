أصدر رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسّان، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والرسمية والهيئات العامة، وذلك في ظل الظروف الراهنة وتداعيات حرب إيران.

قرر رئيس الوزراء الأردني منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات العمل الرسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.

كما تضمن القرار إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه.

ونص القرار كذلك على منع استخدام المكيفات وأي وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.

وكلف رئيس الوزراء الأردني، بموجب القرار، ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأي تجاوزات أو مخالفات.

كما أكد القرار على الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه.

قرارات مصر لترشيد الاستهلاك

وتأتي تلك القرارات على خطى مصر التي أعلنت إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق، من بينها تفعيل منظومة العمل عن بُعد، وإبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، في إطار تداعيات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

كما قررت مصر تخفيض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، وتبكير موعد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية لتكون في تمام التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، فضلًا عن تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث، وإغلاق الحي الحكومي في تمام الساعة السادسة مساء.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذي يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، إلى جانب وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

