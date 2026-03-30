خيّم الحزن على أهالي قرية طوخ دلكة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب مصرع الطالب "أحمد.خ.ا"، بالمرحلة الإعدادية، متأثرًا بإصابته بعد تناوله حبة الغلة السامة، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

تلقى مركز شرطة تلا، بلاغًا بوصول الطالب إلى المستشفى في حالة حرجة، نتيجة تناوله مادة سامة تُستخدم في حفظ الغلال، حيث جرى التعامل الطبي معه ومحاولة إنقاذه.

تفاصيل محاولات الإنقاذ

ورغم تقديم الإسعافات اللازمة، تدهورت حالة الطالب الصحية بشكل سريع، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالتسمم، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي القرية.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

مطالبات بالتوعية

وسادت حالة من الصدمة بين الأهالي، الذين طالبوا بضرورة تكثيف التوعية بخطورة المواد السامة، خاصة المستخدمة في حفظ الغلال، مع التأكيد على أهمية تأمينها داخل المنازل بعيدًا عن متناول الجميع، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.