شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، طقسًا شتويًا مائلًا للبرودة، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة منذ ساعات الصباح الأولى، وغيوم كثيفة تغطي السماء، وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم.

متابعة مركزية لمواعيد الغلق

تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تطبيق قرار غلق المحال التجارية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عبر منظومة الربط المرئي واللاسلكي التي تشمل جميع المراكز والمدن.

اتصالات مباشرة لرصد الوضع الميداني

واطلع المحافظ عبر اتصالات مباشرة مع رؤساء الوحدات المحلية على مدى التزام المحال والأسواق بالمواعيد المحددة للغلق، موجّهًا بتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع المركز لرصد أي مخالفة فورًا.

تطبيق القانون على المخالفين

وشدد المحافظ على ضرورة رصد المخالفات والتعامل معها فوريًا وفق القانون، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل دون أي تأثير على المواطنين.

دعوة للالتزام وتنظيم الحركة التجارية

وطالب المحافظ جميع المحال والمطاعم والورش والكافتيريات بالالتزام بمواعيد الغلق لتجنب الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن القرار يوازن بين احتياجات المواطنين وتنظيم الحركة التجارية داخل المحافظة.

تعزيز التوعية بأهمية الالتزام

وأكد المحافظ أهمية نشر الوعي بين أصحاب الأنشطة التجارية لضمان الالتزام الطوعي، داعيًا المواطنين للتعاون مع الأجهزة التنفيذية لدعم تنفيذ القرارات المنظمة للأسواق.

دور مركز السيطرة في دعم القرار

وأشار المحافظ إلى أن مركز السيطرة يوفر رؤية فورية لمستوى الالتزام في مختلف القطاعات، ما يتيح سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الرقابة الميدانية بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

متابعة لحظية لتنفيذ القرار

واختتم المحافظ مؤكّدًا استمرار المتابعة اللحظية من مركز السيطرة وغرف العمليات في المراكز والأحياء لضمان تطبيق قرار غلق المحال على مستوى المحافظة بالكامل.