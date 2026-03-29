تعليم السويس: انتظام اليوم الأول في امتحانات مارس دون أي معوقات

كتب : حسام الدين أحمد

04:43 م 29/03/2026
    التزام الطالبات بالحضور في المدارس
    التزام الطلاب بالحضور لاداء الامتحانات

حرصت ثريا منصور وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، على تفقد أعمال الامتحانات بالمدارس والوقوف على نسبة الحضور.

وأكدت منصور انتظام سير امتحانات شهر مارس في يومها الأول بجميع مدارس المحافظة في أجواء هادئة ومنظمة دون رصد أية معوقات تؤثر على العملية الامتحانية.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن الامتحانات جرت وفق الجداول المعلنة مسبقًا مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع بشكل مستمر سير الامتحانات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الثلاث للتأكد من انتظام العمل داخل اللجان والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ

وخلال جولتها على المدارس شددت وكيل الوزارة على أهمية توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب مؤكدة أن العملية الامتحانية تسير في إطار من الانضباط والالتزام داخل جميع اللجان بما يحقق مصلحة الطلاب ويساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر

وتابعت أن هناك تنسيقًا كاملاً بين المدارس والإدارات التعليمية ما ساهم في خروج اليوم الأول من الامتحانات بصورة منظمة تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل محافظة السويس.

