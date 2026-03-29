محافظ جنوب سيناء يناقش حل مشكلات "المصرية للاتصالات" وتوفيق أوضاع أراضيها

كتب : رضا السيد

02:06 م 29/03/2026
    بحث ملفات الاتصالات
    لقاء عبر الفيديو كونفرانس

عقد اللواء إسماعيل كمال، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ممثلي الشركة المصرية للاتصالات، وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل الشركة داخل نطاق محافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

تناول الاجتماع دراسة طلبات الشركة بشأن توفيق أوضاع الأراضي التي تستغلها داخل المحافظة، واستعراض الموقف الحالي، ووضع مجموعة من الإجراءات والحلول العملية التي تضمن إنهاء هذه الملفات بطريقة قانونية ومنظمة.

كما جرى طرح المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة، خاصة فيما يتعلق بأعمال الربط والتنفيذ على الأراضي، ومناقشة آليات تذليل هذه العقبات لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للشركة، باعتبار مشروعاتها ضمن المشروعات القومية التي تعزز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتدعم جهود التنمية في المحافظة.

جنوب سيناء المصرية للاتصالات توفيق أوضاع الأراضي البنية التحتية اللواء إسماعيل كمال

