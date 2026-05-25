نفت وزارة الخارجية الصينية ما وصفته بـ"الشائعات الإعلامية" المتعلقة بتوجيه الرئيس الصيني شي جين بينج انتقادات حادة لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتي، خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بكين ترد على التقارير

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن التقارير التي تحدثت عن انتقاد شي جين بينغ لسياسات اليابان الخاصة بإعادة التسلح العسكري خلال القمة مع ترامب "لا تتطابق مع المعلومات المتوفرة لدينا".

وأضافت أن هذه الأنباء "ليست إلا شائعات تتداولها وسائل الإعلام"، مشيرة إلى أن الصين سبق أن نشرت تفاصيل اللقاء الذي جمع القيادتين الصينية والأمريكية.

وأكدت ماو نينج أن موقف بكين تجاه العلاقات الصينية اليابانية "واضح وثابت"، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل حول ما دار خلال المحادثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي.

تقرير تتحدث عن خلاف صيني أمريكي

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شي جين بينج رفع صوته خلال المفاوضات مع ترامب، منتقداً توجه اليابان نحو تعزيز قدراتها العسكرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس الأمريكي دافع عن الموقف الياباني، معتبراً أن هذه السياسات تأتي في إطار مواجهة ما وصفه بـ"التهديد القادم من كوريا الشمالية".