انفراجة سكنية في الوادي الجديد.. تمليك الغرف الإضافية لسكان عمارات الخارجة

كتب : محمد الباريسي

12:06 م 29/03/2026

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار السكني، اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مقترحًا مقدمًا من الوحدة المحلية لمركز الخارجة، بشأن الموافقة على تمليك الغرف الإضافية التي جرى تنفيذها في عدد من العمارات السكنية ببعض أحياء المدينة.

وجاء القرار استجابة لمطالب عدد من المواطنين، الذين سبق لهم إنشاء هذه الغرف لتحسين ظروف الإقامة وتوفير مساحات إضافية لأسرهم، في ظل احتياجات سكنية متزايدة، ما دفع المحافظة إلى دراسة الموقف واتخاذ قرار يحقق التوازن بين مصلحة السكان والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي هذا الإطار، وجهت المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة تتولى وضع آلية تسعير عادلة لتلك الغرف، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الإنشاءات التي تكبدها المواطنون، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على المال العام.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في فتح الباب أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل رسمي، من خلال التمليك بدلًا من نظام مقابل الانتفاع الشهري، وهو ما يمنحهم استقرارًا قانونيًا ويعزز شعورهم بالأمان داخل وحداتهم السكنية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نموذجًا للتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، وتأكيدًا على توجه الأجهزة التنفيذية نحو إيجاد حلول عملية ومرنة للقضايا المرتبطة بالإسكان، بما يحقق الصالح العام ويدعم جودة الحياة داخل المحافظة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير في الكلى
نصائح طبية

احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير في الكلى

"سحر اللون الوردي".. تارا عبود تتألق بإطلالة أنيقة
الموضة

"سحر اللون الوردي".. تارا عبود تتألق بإطلالة أنيقة
خلاف على رؤية الأطفال.. شاب يطعن طليقته في الشارع بالمحلة
أخبار المحافظات

خلاف على رؤية الأطفال.. شاب يطعن طليقته في الشارع بالمحلة
"دعاء" تطلب خلع زوجها: "أكلته المفضلة الكشري"
حوادث وقضايا

"دعاء" تطلب خلع زوجها: "أكلته المفضلة الكشري"
الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا
رياضة محلية

الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا

أخبار

المزيد

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
الأرصاد: أمطار متفاوتة على هذه المناطق.. وتقل تدريجيًا في هذا الموعد- صور