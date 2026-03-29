في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار السكني، اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مقترحًا مقدمًا من الوحدة المحلية لمركز الخارجة، بشأن الموافقة على تمليك الغرف الإضافية التي جرى تنفيذها في عدد من العمارات السكنية ببعض أحياء المدينة.

وجاء القرار استجابة لمطالب عدد من المواطنين، الذين سبق لهم إنشاء هذه الغرف لتحسين ظروف الإقامة وتوفير مساحات إضافية لأسرهم، في ظل احتياجات سكنية متزايدة، ما دفع المحافظة إلى دراسة الموقف واتخاذ قرار يحقق التوازن بين مصلحة السكان والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي هذا الإطار، وجهت المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة تتولى وضع آلية تسعير عادلة لتلك الغرف، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الإنشاءات التي تكبدها المواطنون، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على المال العام.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في فتح الباب أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل رسمي، من خلال التمليك بدلًا من نظام مقابل الانتفاع الشهري، وهو ما يمنحهم استقرارًا قانونيًا ويعزز شعورهم بالأمان داخل وحداتهم السكنية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نموذجًا للتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، وتأكيدًا على توجه الأجهزة التنفيذية نحو إيجاد حلول عملية ومرنة للقضايا المرتبطة بالإسكان، بما يحقق الصالح العام ويدعم جودة الحياة داخل المحافظة.