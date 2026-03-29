أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن اليوم هو يوم عمل طبيعي، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بتأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي لعدد من المقررات الدراسية التي كان من المخطط لها ببعض الكليات نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تسهيلات للطلاب أثناء المحاضرات

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتجاوز عن تأخير الطلاب بعض الوقت في حضور المحاضرات بسبب ظروف الطقس وسقوط الأمطار، حرصًا على سلامة الطلاب وتيسير العملية التعليمية.