إعلان

بسبب الأحوال الجوية.. جامعة بنها تؤجل امتحانات منتصف الفصل الدراسي

كتب : أسامة علاء الدين

11:04 ص 29/03/2026

الدكتور ناصر الجيزاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن اليوم هو يوم عمل طبيعي، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بتأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي لعدد من المقررات الدراسية التي كان من المخطط لها ببعض الكليات نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تسهيلات للطلاب أثناء المحاضرات

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتجاوز عن تأخير الطلاب بعض الوقت في حضور المحاضرات بسبب ظروف الطقس وسقوط الأمطار، حرصًا على سلامة الطلاب وتيسير العملية التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

