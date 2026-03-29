شهدت محافظة المنوفية، فجر اليوم الأحد، موجة من سقوط الأمطار على عدد من القرى، ما أدى إلى تجمعات للمياه ببعض الشوارع، قبل أن تتحرك الأجهزة التنفيذية بشكل عاجل للتعامل معها.

تحرك فوري بعد الأمطار

ووجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، رؤساء المدن والوحدات القروية بسرعة التواجد الميداني فور سقوط الأمطار، والدفع الفوري بسيارات شفط المياه، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة.

شفط تجمعات المياه بالقرى

وتابع رؤساء المدن والوحدات القروية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، كل في نطاقه، بما يساهم في تيسير حركة المواطنين ومنع تعطيل المرور داخل القرى.

مراجعة المرافق والاستعداد للطوارئ

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة مهمات الكهرباء والتأكد من جاهزيتها، مع التعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

استمرار المتابعة

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، للتعامل السريع مع أي تجمعات جديدة للمياه، وضمان عودة الحركة لطبيعتها في مختلف قرى المحافظة.