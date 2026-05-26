Oppo تكشف تفاصيل حاسبها الجديد

كشفت Oppo عن مواصفات حاسبها الجديد الذي ستنافس من خلاله أفضل الحواسب اللوحية المطروحة حاليا.

حصل الحاسب على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (266.9/193.4/6) ملم، وزنه 577 ج، وزوّد بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (2120/3000) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 304 بيكسل/الإنش، سطوعها يصل إلى 900 nits، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.



يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 9500s، ومعالج رسوميات Immortalis-G925 MC12، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

زوّدته Oppo بمنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 10420 ميلي أمبير تعمل شاحن سريع باستطاعة 67 واط، وفقا لروسيا اليوم.