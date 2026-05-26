Oppo تكشف تفاصيل حاسبها الجديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
كتب : وكالات
كشفت Oppo عن مواصفات حاسبها الجديد الذي ستنافس من خلاله أفضل الحواسب اللوحية المطروحة حاليا.
حصل الحاسب على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (266.9/193.4/6) ملم، وزنه 577 ج، وزوّد بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (2120/3000) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 304 بيكسل/الإنش، سطوعها يصل إلى 900 nits، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 9500s، ومعالج رسوميات Immortalis-G925 MC12، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.
زوّدته Oppo بمنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 10420 ميلي أمبير تعمل شاحن سريع باستطاعة 67 واط، وفقا لروسيا اليوم.