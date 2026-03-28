رغم الإغلاق الرسمي.. محل بالسويس يستمر في العمل بعد الموعد المحدد (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

11:07 م 28/03/2026
    المحل مضاء ومفتوح بعد التاسعة والنصف
    محل يتجاوز ميعاد الغلق في السويس

رغم الإعلان عن قرار غلق المحلات التجارية في تمام التاسعة مساء اليوم، لم يلتزم عدد محدود من أصحاب المحال بالتوقيت المحدد.

محل مخالف في حي الأربعين

رصدت عدسة "مصراوي" استمرار فتح أحد المحال في حي الأربعين حتى بعد الساعة التاسعة والنصف، حيث لم يغلق أبوابه أو يطفئ الأنوار إلا مع اقتراب مرور دورية الشرطة لمتابعة تنفيذ القرار.

التزام غالبية المحال

في المقابل، التزمت أغلب المحال التجارية بالحي، الذي يضم أغلب المناطق الشعبية في مدينة السويس، بالمواعيد الرسمية لغلق المحلات، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء.

متابعة الشرطة للتطبيق

تواصل الأجهزة الأمنية جولاتها اليومية للتأكد من الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين لضمان الانضباط وتحقيق مظهر حضاري للشارع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق المحال مواعيد غلق المحلات السويس ترشيد الكهرباء

