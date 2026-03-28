ساد الهدوء والظلام شوارع محافظة بورسعيد التجارية، مساء اليوم السبت، خاصة بشوارع الثلاثيني والتجاري والحميدي، عقب غلق المحال التجارية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

تطبيق قرار الحكومة لترشيد الطاقة

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، بشأن غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

حملات مكثفة لضبط المخالفات

وشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملات مكثفة للمرور على الشوارع والمنشآت، لمتابعة الالتزام بالقرار وتطبيقه على مختلف الأنشطة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

إغلاق الأندية والمنشآت الرياضية

كما أغلقت مديرية الشباب والرياضة جميع الأندية والمنشآت الشبابية والرياضية في تمام الساعة التاسعة مساءً، التزامًا بالإجراءات المقررة ضمن خطة ترشيد الطاقة.

إجراءات موسعة بكافة القطاعات

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم، إلى جانب مختلف المديريات والأحياء والمصالح الحكومية والخاصة، تطبيق إجراءات مشددة لترشيد الطاقة، في إطار خطة الدولة لمواجهة التحديات الراهنة.