الحوثيون يعلنون استهداف إيلات بطائرة مسيرة وصواريخ كروز

كتب : محمد أبو بكر

12:14 ص 29/03/2026

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مسؤوليتهم عن إطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على البحر الأحمر مساء اليوم.

وزعم الحوثيون، في بيان لهم، أنهم أطلقوا وابلًا من صواريخ كروز وطائرات مسيرة استهدفت عددًا من الأهداف الحيوية والعسكرية في جنوب إسرائيل.

كان الجيش الإسرائيلي، قال إنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات مساء اليوم، وفي وقت سابق من اليوم، تم اعتراض صاروخ كروز قادم من اليمن قبل وصوله إلى حدود إسرائيل.

