بالفيديو والصور- بدء تنفيذ قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:06 ص 29/03/2026
    الإغلاق المبكر للمحال بالبحيرة6
    الإغلاق المبكر للمحال بالبحيرة4
    الإغلاق المبكر للمحال بالبحيرة1
    الإغلاق المبكر للمحال بالبحيرة3
    الإغلاق المبكر للمحال بالبحيرة2
    الإغلاق المبكر للمحال بالبحيرة

بدأت محافظة البحيرة، اليوم السبت، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحال العامة والمنشآت التجارية في تمام الساعة 9 مساءً، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء لمدة شهر.
وتشمل هذه الخطة جميع المحال والمولات والمطاعم والكافيهات، على أن يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة فقط.

الأنشطة المستثناة من القرار

استثنى القرار الأنشطة الحيوية مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، كما يسمح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

مدة تطبيق القرار وعقوبات المخالفين

يُطبق القرار لمدة شهر كامل، مع إمكانية مراجعته وفقًا لتطورات الأوضاع، ويشمل التعامل مع المخالفين بدءًا من الإنذار الرسمي، وصولاً إلى الغرامات المالية التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية إغلاق المحل إداريًا في حال تكرار المخالفة.

متابعة ميدانية للتنفيذ

تواصل الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة متابعة الالتزام بالقرار، مع تكثيف الحملات الميدانية لضمان الالتزام التام بمواعيد الغلق وتحقيق أهداف الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

البحيرة مصطفى مدبولي ترشيد الطاقة مواعيد المحلات مجلس الوزراء إغلاق المحال

