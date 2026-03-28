أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تحقيق كشف علمي دولي استثنائي، بعد أن تمكن فريق بحثي من توثيق بقايا أول سلحفاة بحرية جلدية الظهر العملاقة تعود إلى العصر الكريتاسي، قبل نحو 66 مليون سنة، وذلك في منطقة واحة الداخلة. ويعد هذا الاكتشاف إنجازًا بارزًا يعكس تطور البحث العلمي في مصر.

نشر دولي يعزز مكانة البحث المصري

أكدت الجامعة أن نتائج هذا الاكتشاف نُشرت في المجلة العلمية الدولية المرموقة "Cretaceous Research"، وهو ما يعكس جودة الأبحاث المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا، خاصة في علوم الأرض والحفريات.

إضافة نوعية للسجل الأحفوري

يمثل هذا الكشف إضافة مهمة للسجل الأحفوري في مصر وأفريقيا، حيث يوفر أدلة جديدة حول وجود كائنات بحرية عملاقة في تلك الحقبة، ما يسهم في سد فجوات معرفية عن تطور الكائنات الحية في البيئات القديمة.

فهم أعمق للبيئة القديمة

أوضحت الجامعة أن الاكتشاف يفتح آفاقًا واسعة لفهم طبيعة الحياة البحرية في جنوب مصر خلال العصر الكريتاسي، مشيرًا إلى وجود بيئة بحرية استوائية ملائمة لازدهار الكائنات الضخمة، قبل الانقراض الجماعي للديناصورات، مما يعزز الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية عبر العصور.

كفاءة علمية ومنهجيات حديثة

يعكس هذا الإنجاز كفاءة الباحثين المصريين واعتمادهم على أحدث الأساليب العلمية في دراسة الحفريات الفقارية، بما يسهم في تعزيز دور الجامعات المصرية كمراكز بحثية رائدة في إنتاج المعرفة وحفظ التراث الطبيعي والجيولوجي.

دعم مستمر للبحث العلمي

شددت الجامعة على استمرار دعم البحوث المتقدمة، بهدف الكشف عن المزيد من أسرار التاريخ الجيولوجي لمصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي متميز في علوم الأرض والحفريات.

العصر الكريتاسي

يُعد العصر الكريتاسي من أهم الفترات الجيولوجية في تاريخ الأرض، إذ شهد تنوعًا كبيرًا في الكائنات الحية، خصوصًا الزواحف البحرية والبرية، قبل أن ينتهي بحدث الانقراض الجماعي الذي قضى على الديناصورات.

وتُظهر الاكتشافات الحديثة في الصحراء الغربية أن المنطقة كانت جزءًا من بيئة بحرية غنية، ما يجعلها واحدة من أهم المواقع العالمية لدراسة تطور الحياة القديمة.