محافظ الدقهلية يتفقد ميدانيًا التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق (صور)

كتب : رامي محمود

11:49 م 28/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    متابعة قرار غلق المحال والمطاعم بالدقهلية
  • عرض 5 صورة
    متابعة قرار غلق المحال والمطاعم بالدقهلية
  • عرض 5 صورة
    متابعة قرار غلق المحال والمطاعم بالدقهلية (5)
  • عرض 5 صورة
    متابعة قرار غلق المحال والمطاعم بالدقهلية

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية بمدينة المنصورة، يرافقه اللواء دكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، لمتابعة مدى التزام المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

متابعة الشوارع الحيوية

شملت الجولة المرور على عدد من الشوارع الحيوية والتجارية بالمنصورة، للتأكد من التزام جميع المنشآت بالمواعيد المحددة، في إطار تطبيق توجيهات الدولة وضمان الانضباط في الشارع.

تأكيد على استمرار المتابعة

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان تطبيق القرار بكل حسم، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة، وأن الالتزام بالقانون يمثل مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.

تنسيق الأجهزة التنفيذية

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الصالح العام، مؤكدًا استمرار المتابعة في جميع المراكز والمدن لضمان الالتزام الكامل في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية.

إغلاق المحال الدقهلية مواعيد غلق المحلات

أخبار مصر

