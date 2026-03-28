أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحد الأدنى للأجور في مصر والذي يبلغ 7 آلاف جنيه، له قدرة شرائية حقيقية تفوق ما هو موجود في أكبر دول العالم عندما يُحسب بسلعة العيش الاستراتيجية.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن الرغيف المدعم في مصر بسعر 20 قرشًا ووزن 90 جرامًا، يمكن للمواطن أن يشتري به 35 ألف رغيف شهريًا من خلال الحد الأدنى للأجور.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن المقارنة مع فرنسا توضح حجم الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1800 يورو، وسعر رغيف الخبز (الباجيت) حوالي 1.2 يورو بوزن 270 جرامًا، مما يعني أن المواطن الفرنسي يستطيع شراء 1500 رغيف فقط شهريًا.

وتابع الدكتور ضياء رشوان أن هذه المقارنة توضح أهمية الحفاظ على دعم رغيف العيش باعتباره "عمود الخيمة" الذي يضمن عدم جوع أي مواطن مصري.

وأكد أن الدولة رغم الضغوط الكبيرة على أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد، ظلت محافظة على سعر ووزن الرغيف المدعم، لأن ذلك يمثل خط الدفاع الأول عن المواطن البسيط.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن الحسبة التي قدمها تهدف إلى تصحيح المفاهيم حول قيمة الدعم، ودعا إلى النظر إلى الأرقام من منظور القدرة الشرائية للسلع الأساسية وليس الأرقام المطلقة فقط.

وأشار إلى أن 7 آلاف جنيه في مصر لها قدرة شرائية حقيقية في تأمين الغذاء تفوق ما هو موجود في دول أوروبية كبرى.

وأكد الدكتور ضياء رشوان على أن الدولة ستظل ملتزمة بدعم السلع الأساسية وفي مقدمتها الخبز، مهما كانت التحديات التي تواجهها، لأن ذلك هو جوهر المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها، مشددًا على أن هذه الحماية للمواطن هي التي تمنح الحد الأدنى للأجور قيمته الحقيقية.