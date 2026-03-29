إعلان

من مركز الطوارئ.. السكرتير العام للإسماعيلية يتابع تنفيذ قرار الغلق (صور)

كتب : أميرة يوسف

12:15 ص 29/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محلات الاسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    غلق المحلات
  • عرض 5 صورة
    متابعة التنفيذ
  • عرض 5 صورة
    قرار الغلق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع المهندس أحمد محمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، من داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في أول أيام تطبيق القرار.

تنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ

جاءت المتابعة بحضور العميد حمدي هندي، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ضمن توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد الغلق المحددة وتطبيق القانون على المخالفين.

تفاصيل مواعيد الغلق والاستثناءات

ينص القرار على غلق المحال العامة يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من 28 مارس 2026. ويشمل القرار المولات، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، إلى جانب الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب.

استمرار خدمات التوصيل والأنشطة الحيوية

يسمح القرار باستمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، مع استثناء عدد من الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وبعض الأنشطة السياحية، لضمان توافر الخدمات الأساسية للمواطنين.

حملات مكثفة لضبط الشارع

ويواصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء تكثيف الحملات الميدانية اليومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وفورية ضد المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الشارع الإسماعيلي.

غلق المحال بالإسماعيلية مواعيد غلق المحلات الإسماعيلية حملات رقابية إغلاق المحال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب