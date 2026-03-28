ترشيدًا للطاقة.. مئات المحال والكافيهات بالمنيا تلتزم بموعد الإغلاق (صور)

كتب : جمال محمد

11:31 م 28/03/2026
شهدت محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، تطبيق قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال والكافيهات والمنشآت الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لمدة شهر واحد.

وأظهر أصحاب المحال والمنشآت التجارية المختلفة التزامًا كبيرًا بالقرار، مع استثناء الأنشطة المصرح لها بالعمل 24 ساعة، والمخابز، والصيدليات، ومحال البقالة، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حملات مكثفة لمتابعة التنفيذ

جاء الالتزام وسط حملات مكثفة نفذتها الأجهزة التنفيذية على الشوارع الرئيسية والداخلية، للتأكد من التزام الجميع بمواعيد الغلق المقررة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وشدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة متابعة تنفيذ القرار يوميًا، والتأكد من التزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بالكود الزمني المحدد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

تفاصيل القرار واستثناءاته

أوضح المحافظ أن القرار يشمل غلق المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، إضافة إلى الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، على أن تمتد مواعيد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.

وأكد محافظ المنيا استمرار خدمات "تيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، مع استثناء الأنشطة الحيوية مثل المخابز، والصيدليات، والسوبر ماركت، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

التزام مشترك لتحقيق الانضباط العام

وجّه محافظ المنيا جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون الكامل مع أصحاب المحال والمنشآت لضمان الالتزام بالقرار، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون مسؤولية مشتركة، وأن المحافظة مستمرة في متابعة التنفيذ لتحقيق الانضباط العام.

