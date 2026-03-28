هجوم ثانٍ خلال ساعات.. الحوثيون يستهدفون مواقع إسرائيلية

كتب : محمد أبو بكر

10:38 م 28/03/2026

الحوثيون يستهدفون مواقع إسرائيلية

كشف المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، بأن الجماعة نفذت عملية عسكرية ثانية باستخدام دفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت العدو الصهيوني، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم.

وأوضح المتحدث أن هذه العملية جاءت بالتزامن مع تحركات عسكرية نفذتها كل من إيران وحزب الله في لبنان، مؤكدًا أن الهجوم حقق أهدافه بنجاح.

وأشار إلى أن العملية الثانية استهدفت عددًا من الأهداف الحيوية والعسكرية في مناطق جنوبي فلسطين المحتلة، في إطار توسيع نطاق عملياتها العسكرية.

وأكد المتحدث العسكري أن هذه العمليات تأتي في سياق دعم وإسناد جبهات القتال المرتبطة بما يُعرف بمحور المقاومة، والذي يشمل فلسطين والعراق ولبنان وإيران، إضافة إلى التصدي لما اعتبره "مخططات صهيونية" في المنطقة.

وأكد المتحدث على استمرار العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الهجمات لن تتوقف إلا في حال توقف العدوان من قبل الجانب الإسرائيلي.

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
رئيس وزراء قطر السابق يحذر من التصعيد الإقليمي بسبب حرب إيران
عشبة غير متوقعة تضبط السكر وتبطئ الشيخوخة
ضياء رشوان: الحد الأدنى للأجور في مصر يشتري 35 ألف رغيف مقابل 1500 بفرنسا
15 صورة.. أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة

