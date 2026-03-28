هجوم ثانٍ خلال ساعات.. الحوثيون يستهدفون مواقع إسرائيلية

كشف المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، بأن الجماعة نفذت عملية عسكرية ثانية باستخدام دفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت العدو الصهيوني، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم.

وأوضح المتحدث أن هذه العملية جاءت بالتزامن مع تحركات عسكرية نفذتها كل من إيران وحزب الله في لبنان، مؤكدًا أن الهجوم حقق أهدافه بنجاح.

وأشار إلى أن العملية الثانية استهدفت عددًا من الأهداف الحيوية والعسكرية في مناطق جنوبي فلسطين المحتلة، في إطار توسيع نطاق عملياتها العسكرية.

وأكد المتحدث العسكري أن هذه العمليات تأتي في سياق دعم وإسناد جبهات القتال المرتبطة بما يُعرف بمحور المقاومة، والذي يشمل فلسطين والعراق ولبنان وإيران، إضافة إلى التصدي لما اعتبره "مخططات صهيونية" في المنطقة.

وأكد المتحدث على استمرار العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الهجمات لن تتوقف إلا في حال توقف العدوان من قبل الجانب الإسرائيلي.