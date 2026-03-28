بسبب الإهمال.. قرار عاجل من محافظ الفيوم ضد رئيس وحدة سنرو

كتب : حسين فتحي

06:06 م 28/03/2026

قرر محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مجازاة رئيس الوحدة المحلية بقرية سنرو التابعة لمركز أبشواي، بخصم يومين من راتبه، وذلك بسبب تدني مستوى النظافة العامة وتراكم الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

وجاء القرار عقب جولة ميدانية مفاجئة أجراها المحافظ بمركز أبشواي، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، خاصة في ملفي النظافة ورفع الإشغالات.

مخالفات وتعديات بالشوارع

وخلال المرور بقرية سنرو، رصد المحافظ انتشار تراكمات القمامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب وجود إشغالات وتعديات غير قانونية من المحال التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق العام، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.

وأكد أن هذه المظاهر تعكس قصورًا واضحًا في مستوى الأداء داخل الوحدة المحلية.

توجيهات عاجلة لإزالة الإشغالات

وشدد المحافظ على أنه لا مكان لأي تقصير داخل منظومة العمل الإداري بالمحافظة، موضحًا أن تقييم رؤساء الوحدات المحلية يعتمد على حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع ومدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات.

كما وجه رئيس مركز ومدينة أبشواي بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بقرية سنرو، إلى جانب رفع القمامة والمخلفات من الشوارع، مع ضرورة المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة المخالفات.

استمرار المحاسبة والجولات الميدانية

وأشار المحافظ إلى استمرار الجولات المفاجئة بكافة المراكز والقرى، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يمس حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة وصحية ومنظمة، وأن المحاسبة ستكون حاسمة لكل المقصرين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيقاف مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

إيقاف مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
شئون عربية و دولية

واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
على متنها 3500 جندي.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول السفينة تريبولي
شئون عربية و دولية

على متنها 3500 جندي.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول السفينة تريبولي
"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
شئون عربية و دولية

"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات
حوادث وقضايا

اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب