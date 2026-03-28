قرر محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مجازاة رئيس الوحدة المحلية بقرية سنرو التابعة لمركز أبشواي، بخصم يومين من راتبه، وذلك بسبب تدني مستوى النظافة العامة وتراكم الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

وجاء القرار عقب جولة ميدانية مفاجئة أجراها المحافظ بمركز أبشواي، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، خاصة في ملفي النظافة ورفع الإشغالات.

مخالفات وتعديات بالشوارع

وخلال المرور بقرية سنرو، رصد المحافظ انتشار تراكمات القمامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب وجود إشغالات وتعديات غير قانونية من المحال التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق العام، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.

وأكد أن هذه المظاهر تعكس قصورًا واضحًا في مستوى الأداء داخل الوحدة المحلية.

توجيهات عاجلة لإزالة الإشغالات

وشدد المحافظ على أنه لا مكان لأي تقصير داخل منظومة العمل الإداري بالمحافظة، موضحًا أن تقييم رؤساء الوحدات المحلية يعتمد على حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع ومدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات.

كما وجه رئيس مركز ومدينة أبشواي بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بقرية سنرو، إلى جانب رفع القمامة والمخلفات من الشوارع، مع ضرورة المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة المخالفات.

استمرار المحاسبة والجولات الميدانية

وأشار المحافظ إلى استمرار الجولات المفاجئة بكافة المراكز والقرى، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يمس حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة وصحية ومنظمة، وأن المحاسبة ستكون حاسمة لكل المقصرين.