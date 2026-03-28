تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط شكوى من سيدة تفيد بإجبار سائق سيارة أجرة (تاكسي) لها على النزول قبل الوصول إلى وجهتها، مخالفة بذلك قواعد تشغيل سيارات الأجرة.

تأتي هذه الواقعة في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الرقابة على منظومة النقل.

ضبط السائق وإجراءات قانونية فورية

على الفور، تم التنسيق بين مسؤولي المحافظة وإدارة مرور أسيوط لفحص الشكوى، حيث تم تحديد السيارة وضبط السائق.

وتبين أن تراخيص السيارة سارية. وعند مواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لامتناعه عن التوصيل وإنزال الراكبة قبل الوصول لوجهتها.

محافظ أسيوط يؤكد تطبيق القانون

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة ستستمر في تلقي شكاوى المواطنين عبر مختلف القنوات والتعامل الفوري معها، مشددًا على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات داخل منظومة النقل، وفرض الانضباط لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات

دعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الاستجابة للشكاوى تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، ولن يُسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق المواطنين أو الإضرار بخدمات النقل.