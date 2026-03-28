إعلان

"عذبها حتى الموت".. قرار عاجل من المحكمة ضد قاتل زوجته بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

06:41 م 28/03/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    القاتل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة بسجن وادي النطرون، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على إبراهيم ع.ص، لاتهامه بقتل زوجته أسماء ع.خ داخل منزل الزوجية بمنطقة الجزار بمدينة السادات، بعد تعذيبها بوسائل متعددة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم الأشعث وعضوية المستشارين ياسر عكاشة، محمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، عقب استعراض أوراق القضية وسماع مرافعات الدفاع والادعاء.

تعذيب قبل الوفاة

كشفت التحقيقات، وفق المحامي إبراهيم حمزة، أن المتهم اعتدى على زوجته بالضرب وصعقها بالكهرباء باستخدام سلك موصل بمصدر كهربائي، إلى جانب استخدام أدوات منزلية للتعدي عليها، ما أسفر عن إصابتها بجروح وحروق متفرقة بالجسد، ثبتها تقرير الطب الشرعي.

محاولة تضليل التحقيقات

حاول المتهم تضليل جهات التحقيق بادعاءات كاذبة حول سلوك المجني عليها، إلا أن أقوال الطفلة، نجلة الضحية، أكدت تعرض والدتها للتعذيب وتهديده لأطفالها بالقتل حال تدخلهم.

القبض على المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب هروبه إلى قويسنا، بعد تركه طفليه لدى أسرته، حيث أبلغت الجدة الجهات الأمنية بالواقعة.

مشهد إنساني داخل المحكمة

شهدت جلسة النطق بالحكم حالة من الحزن الشديد بين أسرة الضحية، بينما شعر البعض بالارتياح النسبي بعد صدور الحكم باعتباره إنصافًا للضحية وردعًا لمثل هذه الجرائم.

رسالة واضحة من القضاء

أكد دفاع المجني عليها أن الحكم يعكس جدية القضاء في التصدي لجرائم العنف الأسري، مشددًا على أهمية تطبيق عقوبات رادعة لحماية الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

