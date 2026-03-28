في أجواء عطلة العيد وهدوء قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا، لم يتوقع أحد أن "واجب عزاء" لم يُؤد قبل ثلاث سنوات، يتحول إلى سبب لانتقام سيدة تجاه سلفتها. القصة التي بدأت بدموع الفقد انتهت بمحضر شرطة وصراخ طفل لم يتجاوز السابعة من عمره.

بدأت الواقعة عندما توجه هيثم يوسف الناجى إلى العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، مقدمًا بلاغًا بفقدان ابنه الصغير "محمد"، حيث تم تكليف اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة فتح تحقيق عاجل.

خطة البحث تكشف الخاطف

وضع العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، خطة بحث ضمت المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز إطسا، حيث تم فحص كاميرات المراقبة ومراجعة أقوال المقربين من الأسرة والأشخاص الذين لديهم خلافات مع عائلة الطفل.

كانت المفاجأة أن الخاطف ليس غريبًا، بل هو زوجة عم الطفل، التي اعترفت بأنها استدرجت الطفل محمد (7 سنوات) وأوهمته بالذهاب في نزهة إلى الإسكندرية، حيث استقلت معه القطار من محطة الفيوم وتوجهت إلى مدينة الإسكندرية، وأخفته لدى شقيقتها بعيدًا عن الأنظار.

دوافع الجريمة

كشفت التحقيقات أن الدافع وراء الخطف كان الانتقام من والدة الطفل لعدم مواساتها في وفاة ابنها قبل ثلاث سنوات. أرادت المتهمة أن تذوق الأم مرارة الفقد بنفس الطريقة، فاختطفت قرة عينها لتأجيج الألم في قلبها.

استعادة الطفل ومأمورية ناجحة

قادت المباحث الجنائية مأمورية إلى الإسكندرية لإعادة الطفل محمد، والتي نجحت في استرجاعه سالمًا إلى حضن والديه، وسط ارتياح عميق من الأسرة والمجتمع المحلي.