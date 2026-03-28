انتقامًا من سلفتها.. سيدة تخطف طفلًا بالفيوم إلى الإسكندرية

كتب : حسين فتحي

07:26 م 28/03/2026

الطفل محمد هيثم فتحى بعد عودته لاحضان أسرته

في أجواء عطلة العيد وهدوء قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا، لم يتوقع أحد أن "واجب عزاء" لم يُؤد قبل ثلاث سنوات، يتحول إلى سبب لانتقام سيدة تجاه سلفتها. القصة التي بدأت بدموع الفقد انتهت بمحضر شرطة وصراخ طفل لم يتجاوز السابعة من عمره.

بدأت الواقعة عندما توجه هيثم يوسف الناجى إلى العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، مقدمًا بلاغًا بفقدان ابنه الصغير "محمد"، حيث تم تكليف اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة فتح تحقيق عاجل.

خطة البحث تكشف الخاطف

وضع العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، خطة بحث ضمت المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز إطسا، حيث تم فحص كاميرات المراقبة ومراجعة أقوال المقربين من الأسرة والأشخاص الذين لديهم خلافات مع عائلة الطفل.

كانت المفاجأة أن الخاطف ليس غريبًا، بل هو زوجة عم الطفل، التي اعترفت بأنها استدرجت الطفل محمد (7 سنوات) وأوهمته بالذهاب في نزهة إلى الإسكندرية، حيث استقلت معه القطار من محطة الفيوم وتوجهت إلى مدينة الإسكندرية، وأخفته لدى شقيقتها بعيدًا عن الأنظار.

دوافع الجريمة

كشفت التحقيقات أن الدافع وراء الخطف كان الانتقام من والدة الطفل لعدم مواساتها في وفاة ابنها قبل ثلاث سنوات. أرادت المتهمة أن تذوق الأم مرارة الفقد بنفس الطريقة، فاختطفت قرة عينها لتأجيج الألم في قلبها.

استعادة الطفل ومأمورية ناجحة

قادت المباحث الجنائية مأمورية إلى الإسكندرية لإعادة الطفل محمد، والتي نجحت في استرجاعه سالمًا إلى حضن والديه، وسط ارتياح عميق من الأسرة والمجتمع المحلي.

خطف طفل سيدة تخطف طفلا قرية أبو جندير الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم
زووم

بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم
سيناريو "الصحون الفارغة".. هل تدفع حرب إيران العالم نحو مجاعة؟
شئون عربية و دولية

سيناريو "الصحون الفارغة".. هل تدفع حرب إيران العالم نحو مجاعة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
إيقاف مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

إيقاف مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب