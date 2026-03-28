أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بأن مقر قيادة شمال وشرق كركوك للحشد الشعبي تعرض لقصف بطائرات مسيرة، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وأوضحت المصادر أن المقر تعرض لقصف متتالٍ، حيث شوهدت سحب من الدخان في سماء المنطقة المستهدفة، والتي سبق أن تعرضت لضربات سابقة.

وفي سياق منفصل، أدان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم، قصف منزل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في محافظة دهوك.

وأكد السوداني في بيان صحفي: "حرص الحكومة على منع أي جهة خارجة عن القانون، أو إقليمية أو دولية، من جرِّ العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، مع بذل كل الجهود المتكاملة لتأمين سيادة العراق وأمنه واستقراره على مختلف الصعد، وفي إطار مسؤولية وطنية شاملة".