موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر

كتب : محمد عمارة

06:04 م 28/03/2026

قال مصدر مسؤول بقطاع البنوك إن القطاع ينتظر تعميمًا من البنك المركزي بشأن آلية تفعيل قرار الحكومة بالعمل عن بُعد لمدة يوم واحد أسبوعيًا، بدءًا من الأحد الخامس من أبريل ولمدة شهر.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي: "نتوقع أن يحدد التعميم المنتظر صدوره خلال أيام أن يكون العمل عن بُعد لمدة يوم واحد بالمقرات الرئيسية وأي فروع لا تتعامل مع الجمهور".

وأوضح المصدر: "أي فرع يتعامل مع الجمهور سيعمل بشكل طبيعي لعدم تعطيل مصالح المواطنين".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوافق على تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن هذا القرار يشمل مؤسسات القطاع الخاص باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد، أظهرت التجربة تحقيق وفر كبير في استهلاك الطاقة والوقود، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على بدء التنفيذ اعتبارًا من أول أحد من شهر أبريل ولمدة شهر، بحيث يكون يوم الأحد يوم عمل عن بُعد لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما أوضح أنه تم توجيه كافة الجهات الحكومية بتقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% فيما يتعلق بسيارات الجهات الحكومية، مؤكدًا أن جميع المؤسسات مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الضغوط على قطاع الطاقة، بما يضمن استدامة الخدمات واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل متوازن.

ما هي الفئات المستثناة من قرار العمل عن بُعد؟

وقرر مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من العمل عن بُعد والتي شملت التالي:-
- المدارس.
- الجامعات.
- المستشفيات.
- السكة الحديد.
- مترو الأنفاق.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- أي أنشطة وقطاعات خدمية وإنتاجية وتتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

