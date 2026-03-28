أجرى اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، اليوم السبت جولة ميدانية لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، للتأكد من حماية الأراضي الزراعية وسلامة المواطنين والمعديات.

تفقد المناطق المتضررة بطرح النهر

شملت الجولة متابعة الأراضي الزراعية المتأثرة بارتفاع المياه ضمن نطاق أراضي حماية النيل، بجزيرة البوص التابعة لقرية أبو الخاوي، وجزيرة الصواف بقرية كوم شريك، بحضور مسؤولي الوحدات المحلية.

إجراءات عاجلة لضمان حركة المواطنين

وجّه رئيس المركز بتوفير ناقلات الردم لرفع منسوب مدخل جزيرة البوص، لتفادي تأثره بارتفاع المياه، وضمان استمرار حركة المواطنين دون معوقات أو تأخير.

تشديد على سلامة المعديات

شدد وائل حمزة على متابعة حالة المعديات بشكل دوري، والتأكد من التراخيص وسلامة التشغيل حفاظًا على الأرواح. وأوضح أنه تم إيقاف معدية الصواف – طنوب مؤقتًا كإجراء احترازي بسبب ارتفاع منسوب المياه عند مدخلها.

طمأنة المواطنين ومتابعة مستمرة

التقى رئيس المركز عددًا من المزارعين والمواطنين، مؤكدًا أن محافظ البحيرة تتابع الموقف بشكل مستمر، وتولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الأراضي الزراعية ومصالح المواطنين، مع الاستجابة الفورية لأي طوارئ.

استجابة سريعة لحماية الأراضي الزراعية

تأتي هذه التحركات في إطار الحرص على الرصد الميداني الفوري لكافة المتغيرات، والتعامل السريع مع آثار ارتفاع منسوب النيل، بما يضمن حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على مصالح المزارعين.