إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النهر بعد ارتفاع منسوب النيل بالبحيرة (صور)

كتب : أحمد نصرة

07:19 م 28/03/2026
    اجراءات للتعامل مع ارتفاع منسوب النيل بالبحيرة
    إجراءات للتعامل مع ارتفاع منسوب النيل بالبحيرة 

أجرى اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، اليوم السبت جولة ميدانية لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، للتأكد من حماية الأراضي الزراعية وسلامة المواطنين والمعديات.

تفقد المناطق المتضررة بطرح النهر

شملت الجولة متابعة الأراضي الزراعية المتأثرة بارتفاع المياه ضمن نطاق أراضي حماية النيل، بجزيرة البوص التابعة لقرية أبو الخاوي، وجزيرة الصواف بقرية كوم شريك، بحضور مسؤولي الوحدات المحلية.

إجراءات عاجلة لضمان حركة المواطنين

وجّه رئيس المركز بتوفير ناقلات الردم لرفع منسوب مدخل جزيرة البوص، لتفادي تأثره بارتفاع المياه، وضمان استمرار حركة المواطنين دون معوقات أو تأخير.

تشديد على سلامة المعديات

شدد وائل حمزة على متابعة حالة المعديات بشكل دوري، والتأكد من التراخيص وسلامة التشغيل حفاظًا على الأرواح. وأوضح أنه تم إيقاف معدية الصواف – طنوب مؤقتًا كإجراء احترازي بسبب ارتفاع منسوب المياه عند مدخلها.

طمأنة المواطنين ومتابعة مستمرة

التقى رئيس المركز عددًا من المزارعين والمواطنين، مؤكدًا أن محافظ البحيرة تتابع الموقف بشكل مستمر، وتولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الأراضي الزراعية ومصالح المواطنين، مع الاستجابة الفورية لأي طوارئ.

استجابة سريعة لحماية الأراضي الزراعية

تأتي هذه التحركات في إطار الحرص على الرصد الميداني الفوري لكافة المتغيرات، والتعامل السريع مع آثار ارتفاع منسوب النيل، بما يضمن حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على مصالح المزارعين.

فيديو قد يعجبك



بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم
زووم

بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم
واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
شئون عربية و دولية

واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
سيناريو "الصحون الفارغة".. هل تدفع حرب إيران العالم نحو مجاعة؟
شئون عربية و دولية

سيناريو "الصحون الفارغة".. هل تدفع حرب إيران العالم نحو مجاعة؟
أمير رمسيس عن إغلاق السينما 9 مساءً: ضرب لصناعة تترنح
سينما

أمير رمسيس عن إغلاق السينما 9 مساءً: ضرب لصناعة تترنح
بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
أخبار مصر

بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب