تبدأ الحكومة بعد قليل، تطبيق قرار غلق المحال الساعة 9 مساءً يوميًا باستثناء الخميس والجمعة 10 مساءً، ما يثير التساؤلات حول آليات الحكومة لإلزام أصحاب المحال والأنشطة المتاثرة بالقرار بهذه المواعيد.

قرار غلق المحال 9 مساءً

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر بدء غلق المحال العامة في تمام الساعة 9 مساءً اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر، في إطار حزمة إجراءات ترشيد الكهرباء والطاقة.

مواعيد غلق المحال يومي الخميس الجمعة

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء، مواعيد غلق المحال والأنشطة يومي الخميس والجمعة بزيادة ساعة استثناءً من قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة يوميًا، ليكون الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً في هذين اليومين.

الفئات المستثناه من الغلق 9 مساء

تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وتستثنى المستشفيات ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، كما يتم مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

آليات تطبيق قرار غلق المحال 9 مساءً

أكد مصدران بوزارة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظة القاهرة، أن الحكومة تستعد بخطة متكاملة من أجل متابعة تنفيذ قرار غلق المحال العامة في تمام الساعة 9 مساءً من اليوم.

وقال المصدران، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن قرار الغلق 9 مساءً ليس جديدًا، وكل ما تضمنه القرار خفض ساعات التشغيل العادية المطبقة بالفعل بمقدار ساعة واحدة فقط، ليكون الغلق 9 مساءً بدلًا من الساعة 10 في الأيام العادية، والساعة 10 بدلًا من 11 يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد والمناسبات الرسمية.

وأضاف المصدران، أن هناك توجيهات للمحافظات بتشديد الرقابة وتكثيف أعمال الحملات الميدانية لإلزام أصحاب الأنشطة المختلفة بتطبيق القرار.

وشدد المصدران، على أن اللجان المشكلة في كل حي تضم ممثلين عن عدة جهات، بين المحليات والداخلية وغيرها.

وأوضح المصدران، أنه في حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن بشكل حاسم تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأوضح أحد المصدران، أن دور المحليات في هذا الأمر يقتصر على توصيف المخالفات في محاضر الشرطة، بينما تتولى الداخلية تحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

تشمل العقوبات على مخالفة مواعيد عمل المحال والأنشطة التجارية، ما يلي:

1- في حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يتم إنذار المسؤول كتابة.

2- إذا انقضت 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.

3- لا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

