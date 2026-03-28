لقي خلف أحمد السيد، 60 عامًا، مصرعه اليوم السبت إثر إصابته تحت عجلات القطار أثناء عبوره من مزلقان العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

انتقال القيادات الأمنية

انتقل مأمور وضباط مركز شرطة العسيرات إلى موقع الحادث، وتم التأكد من وفاة المواطن فورًا. تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في أسباب الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.