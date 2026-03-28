بدأت محافظة أسوان، اليوم السبت، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، لمدة شهر، في إطار جهود ترشيد استهلاك الكهرباء.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء

ونص القرار على غلق كافة المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما يشمل المولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة، وأيام العطلات الرسمية والأعياد، حيث تمتد مواعيد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما تضمن القرار استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، دون التقيد بمواعيد الغلق، لتلبية احتياجات المواطنين.

استثناء الأنشطة السياحية

وأكدت المحافظة استثناء الأنشطة السياحية داخل أسوان من تطبيق المواعيد الجديدة، على أن تلتزم بالمواعيد المحددة وفق قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، نظرًا لطبيعة المحافظة السياحية.

دعوة لترشيد الاستهلاك

وفي هذا السياق، ناشد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المواطنين وأصحاب المحال بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، والحفاظ على المرافق العامة، بما يدعم جهود الدولة في إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة.

التزام لضمان استقرار الخدمات

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجهات الدولة لضبط استهلاك الطاقة وضمان استقرار الخدمات، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في الأحمال، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين.