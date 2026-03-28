ختام فعاليات تدريبات التثقيف المالي

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، برئاسة الأستاذة لبنى زكي مقررة الفرع، ختام فعاليات 43 تدريبًا للتثقيف المالي استهدفت السيدات خارج مجموعات الادخار والإقراض.

في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرعاية اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، ووفق توجيهات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة،

نطاق التنفيذ وعدد المستفيدات

نُفذت التدريبات على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2026، واستهدفت 1290 سيدة وفتاة من قرى مركزي أبوصوير والقنطرة غرب، شملت: أبوصوير المركز، أبوصوير البلد، المحسمة، الواصفية، سبع آبار الشرقية والغربية، أبوخليفة، النصر، الشهيد خيري، الروضة، الرياح، البياضية، وأبوطفيلة.

محاور التمكين الاقتصادي

تناولت الجلسات التدريبية عددًا من المحاور المهمة لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات، من أبرزها: إعداد خطط مالية واضحة، وتحقيق التوازن بين الادخار والاقتراض، إلى جانب التوعية بمخاطر المديونية، وكيفية حساب تكلفة القروض، والتعرف على مصادر الادخار الآمنة والجهات الموثوقة لتقديم الخدمات المالية.

تعزيز الوعي المالي واتخاذ القرار

كما شملت التدريبات التعريف بحقوق ومسؤوليات المستهلك المالي، بما يسهم في تمكين السيدات من اتخاذ قرارات مالية واعية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

إشراف وتنفيذ المشروع

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، تحت إشراف فريق عمل مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة” بالإسماعيلية، والذي يضم أمنية عصام وشيماء شعبان.