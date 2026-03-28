أكد الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية المتحركة التابعة للمبادرات الرئاسية نجحت في تقديم خدماتها الطبية لـ 15720 مواطنًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

خدمات متميزة في أماكن الإقامة..

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الشئون الصحية بالمنيا حرصت على تكثيف انتشار الفرق الطبية المتنقلة خلال الشهر الكريم، بهدف الوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم وتقديم خدمات طبية متميزة تسهم في الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين جودة الحياة الصحية.

نتائج الحصاد الرمضاني ..

وأشار إلى أن نتائج الحصاد الرمضاني للمبادرات الرئاسية عكست حجم الجهود المبذولة، حيث تم فحص 6326 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وصحة الأم والجنين، إلى جانب إجراء 6025 استبيانًا طبيًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تشمل أورام القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم.

وأضاف الدكتور محمود عمر أنه تم أيضًا فحص 3369 مواطنًا ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، لمتابعة الحالات الصحية والكشف عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ووظائف الكلى، مؤكدًا استمرار تقديم هذه الخدمات بشكل دوري لتحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

رؤية مصر 2030 ..

وشدد وكيل الوزارة على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمع صحي متكامل، من خلال التوسع في المبادرات الصحية والوصول بالخدمة الطبية إلى جميع الفئات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.