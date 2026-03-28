أنهت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ استعداداتها لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة، والمقرر عقدها يوم الإثنين 30 مارس 2026، وذلك لتوفير الأجواء الملائمة لإجراء عملية التصويت بمقر النقابة لأعضاء الجمعية العمومية.

تجهيزات وتأمين العملية الانتخابية

وأوضح نشأت عبدالباري، أن الاستعدادات شملت تجهيز مقر اللجنة الانتخابية بشكل كامل، وتركيب كاميرات مراقبة لضمان الشفافية، إلى جانب التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ لتأمين محيط اللجنة وسير العملية الانتخابية.

إشراف قضائي وتنظيم داخلي

وأشار إلى أن عملية التصويت ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، فيما تتولى لجنة تنظيمية من النقابة الفرعية إدارة العملية، برئاسة محمد ثروت، أمين صندوق النقابة، لضمان سير الانتخابات بشكل منظم وشفاف.

تنقية الكشوف وتحديد الناخبين

وأضاف أن النقابة قامت بمراجعة وتنقية كشوف أعضاء الجمعية العمومية، وفقًا لفتوى قانونية تقضي بأحقية التصويت للأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم حتى نهاية عام 2025، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 250 عضوًا من إجمالي 4500 عضو.

المنافسة على المقاعد

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات على مقاعد العضوية فوق السن وتحت السن، لاختيار 3 أعضاء لكل فئة، حيث يتنافس من كفر الشيخ ثلاثة مرشحين، وهم يوسف محمد العبد، وأحمد نور الدين على مقاعد فوق السن، ومحمد خالد على مقعد تحت السن.

أجواء تنظيمية لضمان النزاهة

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص النقابة على إخراج العملية الانتخابية بصورة منظمة تعكس شفافية الانتخابات، وتتيح الفرصة أمام جميع الأعضاء للمشاركة في اختيار ممثليهم داخل النقابة.