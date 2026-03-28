وزير الكهرباء: أي قرار بشأن زيادة الأسعار سيتم إعلانه فور صدوره

كتب : محمد عبدالناصر

03:08 م 28/03/2026

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن كل التوجيهات الحكومية تُركز على عدم فرض أي أعباء جديدة على المواطنين فيما يخص فواتير الكهرباء.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لم ترفع أسعار الكهرباء خلال السنتين الماضيتين، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستقرار في الأسعار.

وأضاف "عصمت"، أن أي قرار بشأن زيادة الأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا فور صدوره، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوضح الفئات المتأثرة بالزيادة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية، مع بيان الشرائح الخاصة بكل فئة بشكل شفاف.

يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
الشيخ أحمد خليل: السخرية من الموتى وتصوير المقابر للتريند انتهاك لحرمة
الشيخ أحمد خليل: السخرية من الموتى وتصوير المقابر للتريند انتهاك لحرمة
فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
ليس إنتر ميامي.. فابريزيو رومانو يتحدث عن وجهة صلاح المقبلة
ليس إنتر ميامي.. فابريزيو رومانو يتحدث عن وجهة صلاح المقبلة
رئيس هيئة الأنفاق يكشف حقيقة تعديل مواعيد المترو - خاص
رئيس هيئة الأنفاق يكشف حقيقة تعديل مواعيد المترو - خاص

