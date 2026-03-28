قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن كل التوجيهات الحكومية تُركز على عدم فرض أي أعباء جديدة على المواطنين فيما يخص فواتير الكهرباء.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لم ترفع أسعار الكهرباء خلال السنتين الماضيتين، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستقرار في الأسعار.

وأضاف "عصمت"، أن أي قرار بشأن زيادة الأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا فور صدوره، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوضح الفئات المتأثرة بالزيادة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية، مع بيان الشرائح الخاصة بكل فئة بشكل شفاف.

