رسالة من محمد عبد المنعم لوالدته بعد مباراة مصر والسعودية

وجه محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر ونيس الفرنسي، رسالة إلى والدته، عقب عودة لمنتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها.

عودة محمد عبد المنعم لمنتخب مصر بعد غياب 335 يوما

عاد محمد عبد المنعم لمنتخب مصر بعد غياب 335 يوما، بسبب الإصابة التي تعرض لها في أبريل 2025، وذلك بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وحل عبد المنعم بديلا في الدقيقة 85 من مباراة مصر والسعودية الودية، التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

رسالة عبد المنعم لوالدته

نشر محمد عبد المنعم، صورته مع والدته، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء التحدث عبر مكالمة فيديو، وكتب: "أنتي أغلى حاجة في حياتي، شكرا على كل وقت كنتي جنبي فيه يا أغلى حب في الدنيا".

