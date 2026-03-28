مباريات ودية - منتخبات

الأرجنتين

2 1
01:15

موريتانيا

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

السنغال

- -
18:00

بيرو

رسالة من محمد عبد المنعم لوالدته بعد مباراة مصر والسعودية

كتب : هند عواد

01:50 م 28/03/2026

محمد عبد المنعم

وجه محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر ونيس الفرنسي، رسالة إلى والدته، عقب عودة لمنتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها.

عودة محمد عبد المنعم لمنتخب مصر بعد غياب 335 يوما

عاد محمد عبد المنعم لمنتخب مصر بعد غياب 335 يوما، بسبب الإصابة التي تعرض لها في أبريل 2025، وذلك بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وحل عبد المنعم بديلا في الدقيقة 85 من مباراة مصر والسعودية الودية، التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

رسالة عبد المنعم لوالدته

نشر محمد عبد المنعم، صورته مع والدته، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء التحدث عبر مكالمة فيديو، وكتب: "أنتي أغلى حاجة في حياتي، شكرا على كل وقت كنتي جنبي فيه يا أغلى حب في الدنيا".

محمد عبد المنعم منتخب مصر كأس العالم 2026

هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
