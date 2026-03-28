انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمنيا

كتب : جمال محمد

02:04 م 28/03/2026

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدر

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، عن بدء فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام.

وأضاف المحافظ أن الحملة تنطلق من اليوم السبت 28 مارس الجاري، بجميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالثروة الحيوانية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشددًا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الحيوانات، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وتوفير منتجات غذائية آمنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تُنفذ من خلال لجان متخصصة بكافة الإدارات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، ويتم المرور على القرى والعزب لتطعيم الماشية، مع تقديم التوعية اللازمة للمربين بأهمية التحصين الدوري للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

