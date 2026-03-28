إعلان

إخلاء سبيل الأم المتهمة في واقعة "أطفال الشباك" بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:47 م 28/03/2026

واقعة أطفال الشباك بالإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت جهات التحقيق بالإسكندرية، قرارا بإخلاء سبيل الأم في واقعة تعرض أبنائها للخطر بعد ظهورهم في مقطع فيديو وهم يلهون خارج نافذة شقتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيديو يحبس الأنفاس

بدأت الواقعة بتداول مقطع فيديو يُظهر ثلاثة أطفال يجلسون على "مرتبة" وضعت خارج نافذة شقة بالطوابق المرتفعة بعقار سكني، مما عرض حياتهم لخطر السقوط من ارتفاع والموت.

وبالفحص نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية في تحديد العقار بنطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، وضبط والدة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم (3 و6 و8 سنوات).

أقوال الأم: "غافلوني بسبب مرض شقيقتهم"

وأدلت الأم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، مؤكدة أن أطفالها غافلوها أثناء انشغالها برعاية شقيقتهم الرضيعة نظرا لمرضها الشديد.

وأوضحت أنها كانت قد وضعت "المرتبة" في النافذة بغرض التهوية، ولم تعلم بتسلل أطفالها إليها والجلوس في هذا الوضع الخطير إلا بعد فوات الأوان، نافية وجود أي تعمد لتعريض حياتهم للخطر.

ضبط الجارة المصورة

في سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة التي قامت بتصوير ونشر مقطع الفيديو، وهي مقيمة بالعقار المقابل، حيث وجهت إليها تهمة عدم إبلاغ الجهات الأمنية أو محاولة التدخل الإيجابي لإنقاذ الصغار، واكتفائها بتوثيق المشهد للحصول على "مشاهدات" وتفاعلات رقمية، بدلاً من اتخاذ إجراء يحمي الأطفال من خطر محقق.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، مع التنبيه بتوفير الحماية اللازمة للأطفال من كافة المخاطر المحيطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أطفال الشباك الإسكندرية أ×بار الإسكندرية النيابة العامة حوادث الإسكندرية قسم أول الرمل حماية الطفل فيديو الأطفال

إعلان

إعلان

