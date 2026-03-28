إعلان

كشف ملابسات فيديو متداول عن سرقة محتويات منزل بالشرقية

كتب : علاء عمران

03:08 م 28/03/2026 تعديل في 03:13 م

فيديو متداول عن سرقة محتويات منزل بالشرقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص من سرقة بعض محتويات شقته بالشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 الجاري تلقى قسم شرطة أول العاشر إخطارًا من محامٍ مقيم بدائرة القسم باكتشاف سرقة بعض محتويات شقته أثناء غيابه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص، إثنين منهم لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة لعلمهم بعدم تواجد أحد بالشقة، وتصريف المسروقات لدى عميلين سيئي النية (تاجري خردة، أحدهما له معلومات جنائية).

وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة أول العاشر سرقة منزل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

