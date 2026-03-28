كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص من سرقة بعض محتويات شقته بالشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 الجاري تلقى قسم شرطة أول العاشر إخطارًا من محامٍ مقيم بدائرة القسم باكتشاف سرقة بعض محتويات شقته أثناء غيابه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص، إثنين منهم لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة لعلمهم بعدم تواجد أحد بالشقة، وتصريف المسروقات لدى عميلين سيئي النية (تاجري خردة، أحدهما له معلومات جنائية).

وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.