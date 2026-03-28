أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية داخل السوق الحضاري التجاري بشارع التحكم المركزي في منطقة الحمراء، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة تنظيم الأسواق العشوائية، وتوفير بدائل آمنة للباعة الجائلين، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتعزيز الانضباط بالشوارع.

مشاركة قيادات المحافظة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وأبوالعيون إبراهيم، رئيس حي شرق، ويسري سند، مدير إدارة المواقف. وحرص الوفد التنفيذي على معاينة مكونات السوق والاطلاع على حالته الإنشائية والخدمية تمهيدًا لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن تطويره ورفع كفاءته.

استعراض الإمكانيات داخل السوق

واستعرض محافظ أسيوط الإمكانيات المتاحة داخل السوق، والذي يضم 71 محلًا و100 باكية، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المساحات وعدم ترك أي جزء دون استخدام. كما وجّه بالإسراع في تنفيذ أعمال التطوير المطلوبة بما يضمن تهيئته لاستقبال الباعة الجائلين بصورة منظمة تُسهم في الحد من التكدسات بالشوارع.

حل عملي لمشكلة الباعة الجائلين

وأكد اللواء محمد علوان أن إنشاء الأسواق الحضارية يمثل أحد الحلول الواقعية لمشكلة الباعة الجائلين، لما توفره من بيئة عمل آمنة ومنظمة تحافظ على حقوقهم وتضمن استمرار مصدر رزقهم. كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية المصرية، الجهة المسؤولة عن السوق، لضمان تطويره وتعزيز قدرته على جذب المواطنين والباعة.

البعد الاجتماعي في التعامل مع الباعة

وشدد المحافظ على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للباعة الجائلين خلال عملية الانتقال للسوق الجديد، مع توفير التسهيلات اللازمة التي تشجعهم على الامتثال للنظام الجديد. وأكد أن المحافظة ملتزمة بدعم هذه الفئات بالتوازي مع تنفيذ القانون وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

التزام بالارتقاء بالخدمات وتحسين المظهر الحضاري

وفي ختام جولته، أكد محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في استعادة الوجه الحضاري للمدينة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز جودة الحياة ويحرك عجلة التنمية الشاملة على أرض أسيوط.