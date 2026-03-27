شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية بقيادة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين حملات رقابية موسعة ومفاجئة على مدار يومين، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز أسفرت عن تحرير 162 مخالفة.

ففي قطاع المخابز، وتحت إشراف ياسر السعودي وكيل المديرية، أسفرت الحملات عن تحرير 119 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، وعدم وجود سجلات تشغيل، ومخالفات الاشتراطات الصحية، وذلك في إطار خطة رقابية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وإنتاج خبز مطابق للمواصفات المعتمدة.

وعلى مستوى الأسواق، وبإشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تمكنت الحملات من تحرير 34 محضرًا تموينيًا شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير شراء، وتداول سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر واحد لتاجر تمويني لمخالفته الضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.

وفي قطاع المواد البترولية، كثفت مديرية التموين المرور الميداني على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وأسفرت الحملات عن تحرير 8 مخالفات تموينية متعلقة بتداول المواد البترولية، في إطار إحكام الرقابة ومنع أي محاولات استغلال.