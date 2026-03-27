قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية حددت أربع صفقات رئيسية لإتمامها للطرح قبل نهاية البرنامج (المقرر الانتهاء في ديسمبر المقبل).

ومن المتوقع، وفق تقرير الصندوق حول المراجعتين السابعة والثامنة، أن تبلغ عائداتها التخارج 1.5 مليار دولار أمريكي، ومن المرجح تخصيص نصفها تقريباً للميزانية، وفق بيان الصندوق.

صفقة أرض الروم

ويرى الصندوق أن هذه القيمة بجانب عائدات صفقة أرض الروم مع قطر البالغة 3.5 مليار دولار لا يزال أقل بكثير من 6.5 مليار دولار المطلوبة لتحقيق هدف التخارج الأصلي للبرنامج.

علاوة على ذلك، فبينما ستُخصص عائدات بيع الأراضي القطرية بالكامل لخفض الديون، فإن هذه الصفقة لا تُسهم إلا قليلاً في تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بحسب الصندوق.

برنامج الطروحات

وأكد الصندوق أن مصر أحرزت مؤخرًا تقدمًا في إنشاء إطار مؤسسي متين لدعم تنفيذ برنامج الاكتتاب العام، بما يتجاوز أفق البرنامج.

وستتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة الجديدة، التي أُنشئت تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء ويرأسها حاليًا رئيس تنفيذي، مسؤولية فرز الشركات المملوكة للدولة.

وسيتم نقل الشركات غير الاستراتيجية والجاهزة للسوق إلى وحدة الاكتتابات الحكومية، التي أُنشئت عام 2023 تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، لإدراجها في البورصة.

أما الكيانات التي تُعتبر استراتيجية أو ذات إمكانات لتعظيم القيمة، فسيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، بينما ستبقى الشركات التي تتطلب إعادة هيكلة إضافية تحت إشراف الوحدة.