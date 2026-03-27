فضيحة مزورة.. الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء وفاة طفل في سوهاج

كتب : صابر المحلاوي

07:16 م 27/03/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام ضابط شرطة بأحد أقسام مديرية أمن سوهاج بتهديده ومنعه من دخول منزله وإلقاء القبض على نجليه بدون وجه حق، تبين بعد الفحص عدم صحة هذه الادعاءات.

وتبين أن الواقعة الحقيقية حدثت بتاريخ 5 مايو 2025، عندما تلقى مركز شرطة طهطا بلاغًا من صياد مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية، أفاد بالعثور على جثمان نجله، طالب يبلغ من العمر 9 سنوات، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، بقطعة أرض فضاء ملحقة بمنزله.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما نجل المشتكي ونجل عمه، وبمواجهتهما اعترفا باستدراج المجني عليه ومحاولة التعدي عليه جنسيًا، وعند مقاومتهما تعديا عليه بسلاح أبيض "سكين" وقطعة زجاج، مما أدى لإصابته ووفاته، ثم نقلا الجثمان لمكان العثور عليه لمحاولة إلصاق التهمة بأهليته. وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيق وما زالا قيد الحبس.

كما تم ضبط ناشر المقطع، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب بهدف خلق خصومة مع الضابط لتحرير محضر التحريات والتأثير على مجريات التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

