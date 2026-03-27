أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة لمدة شهر، اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 28 مارس 2026.

تطبيق مواعيد الغلق الجديدة

وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، وكذلك الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تمتد مواعيد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.

وأشار المحافظ إلى استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون تعطيل.

استثناء الأنشطة الحيوية

وأكد محافظ المنيا أن القرار يستثني عددًا من الأنشطة الحيوية، مثل المخابز والصيدليات والسوبر ماركت، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل طبيعي.

متابعة ميدانية وإجراءات حاسمة

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية اليومية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

وشدد المحافظ على أهمية التزام أصحاب المنشآت بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون مسؤولية مشتركة، وأن المحافظة مستمرة في متابعة التنفيذ لتحقيق الانضباط العام.