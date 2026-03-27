كشفت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، عن رأيها في مسلسل "وننسى اللي كان" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2026 وخاض بطولته ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.

رأي ريهام سعيد في مسلسل "وننسى اللي كان"

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على إنستجرام: "محبتش أكتب غير لما اتفرجت.. أنا بتفرج وفاهمة اني هشوف تمثيل سيء ومسلسل وحش .. إزاي؟ إزاي ؟ إزاي؟ إزاي؟.. سمعت ناس بتقول إن ياسمين تمثيلها سيء؟ إزاي؟ دي أحسن مرة مثلت في حياتها، وبعدين محدش جاب سيرة كريم .. هو في كدة؟ كريم لا يمكن تصدق أو نحس لحظة أنه مش بدر.. إزاي عبقري كدة".

ريهام سعيد بعد مشاهدة "وننسى اللي كان": "إنجي كيوان نضجت نضوج سريع جدا"

واستكملت: "ممثل بارع وممثلة بارعة ومسلسل مكتوب تحفة.. دي حتى إنجي كيوان نضجت نضوج سريع جدا حتى الفنانة اللي بتحب الجارد بتاعها موقف مبرر، الوحيد اللي حماها فطبيعي إنها تحبه".

ريهام سعيد: عندي تحفظات كبيرة على الإخراج في "وننسى اللي كان"

وتابعت: "عندي تحفظات كبيرة على الإخراج بس ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وكل الكاست أبدع يا كدابين".

وأضافت: "مش طبيعي الأراء اللي ظهرت دي ابتديت أصدق موضوع اللجان المأجورة.. ألف مبروك لكل كاست العمل .. حقيقي استمتعت".

أبطال مسلسل وننسى اللي كان

مسلسل "وننسى اللي كان" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، محمد لطفي، إيمان السيد، منة فضالي، خالد سرحان، إدوارد، إنجي كيوان.

اقرأ أيضا:

