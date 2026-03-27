أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، شن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص.

وأكد محافظ الدقهلية خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.

وشدد المحافظ، على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

وفي هذا السياق، تابع أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بإشراف محمود المتولي نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين، أعمال إزالة فورية فى المهد بقرية طماي الزهايرة التابعة للوحدة القروية بميت غريطة على أرض إصلاح زراعي عبارة عن غرفتين بالطوب الأبيض الدبش والمونة الأسمنتية معروشين بالعروق الخشبية والسدة على مساحة 32 م، وتمت الإزالة على نفقة المواطن، وإزالة فى المهد لشدة خشبية لأعمدة الدور الرابع العلوي مخالفة بحي البرجاس على مساحة ٨٠ متر تقريبا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مركز ومدينة نبروه، تابعت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة نبروه، بإشراف محمد سمير نائب رئيس المدينة، أعمال فك الشدة الخشبة لسقف الدور الثاني العلوي خارج الحيز العمراني على مساحة 100 متر بقرية درين بحضور رئيس الوحدة المحلية ومسئولي الزراعة.

وفي المنزلة، تابع الدكتور حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزلة، بالتنسيق مع مركز شرطة المنزلة، أعمال إزالة فورية لأعمدة خرسانية بالدور الأرضي على أرض تابعة لولاية الهيئة العامة للتعمير بمنطقة ترعة وفا بالوحدة المحلية لقرية العمارنة على مساحة 100 متر تقريبا، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات.

وفي مركز المنصورة، تابع المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة، أعمال إزالة حالتين مباني مخالفة لزيادة نسبه 25% بقرية ميت مزاح، بالتنسيق مع مركز شرطة المنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفات.