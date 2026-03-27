نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة، مؤكدة أن الخدمة منتظمة ولا توجد أي انقطاعات في المناطق المشار إليها.

ما حقيقة انقطاع المياه عن الهرم وفيصل؟

وأوضح وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن ما أثير حول انقطاع المياه في مناطق: هضبة الأهرام، وإسكان الشباب، وإسكان الضباط، وكفر غطاطي، ومنشأة البكاري، وكوم بكار، وكفرة نصار، وعزبة جبريل، ومنطقة الكوم الأخضر، والمناطق الواقعة بين فيصل والهرم، عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد أن الشركة تلتزم بالإعلان المسبق عن أي أعمال قطع مياه مخططة، مع توضيح الأسباب والتوقيتات، مشيرًا إلى أن حالات الانقطاع المفاجئ تقتصر فقط على الأعطال الطارئة التي تستدعي تدخلًا فوريًا، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فور حدوثها.

آليات التواصل مع شركة مياه الجيزة

وأضاف أن الشركة توفر عدة وسائل للتواصل مع المواطنين، تشمل الموقع الإلكتروني الرسمي، وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الخط الساخن (125)، لتلقي الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها بشكل سريع.

