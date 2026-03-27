تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطريق الدائري بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة فى مسافة 15.5 كم من إجمالي 38 كم ، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

تفاصيل مشروع تطوير الطريق الدائرى

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن المشروع ، والذى شهد تنفيذ أعمال الرصف من الكيلو 1 إلى الكيلو 20 ، فيما يجرى إستكمال تركيب وتشغيل شبكة الغاز الطبيعى ، فى المسافة من الكيلو 20 وحتى الكيلو 35.5 ، وسيتم نهوها خلال شهر ، كما تم إتاحة المسافة من الكيلو 35.5 حتى الكيلو 38، وتم تنفيذ أعمال الرفع المساحى والتصميم لها ، على أن يبدأ التنفيذ الفعلى فى الأول من إبريل المقبل ، وتستمر الأعمال لمدة شهرين .

مشروعات رصف مركز نصر النوبة

وبالتوازى شهد مركز نصر النوبة تنفيذ مشروعات رصف الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بإجمالى أطوال وصلت إلى 105 كم ، وبتكلفة إجمالية بلغت حوالى 400 مليون جنيه، وشملت رصف مسافة 50 كم توشكى / وادى النقرة ، ومسافة 13.5 كم وادى خريت / المنار ، ومسافة 2 كم كوم أمبو / نصر النوبة.

مسؤلين مع المحافظ فى جولته

ورافق محافظ أسوان خلال الجولة ، الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والنائب محمد هلال عضو مجلس النواب ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، بالإضافة إلى المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس مصطفى وهدان مدير عام منطقة جنوب الصعيد لشركة غاز مصر، والمهندس أحمد جامع مدير مشروعات الغاز بأسوان، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة.

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع من خلال الانتهاء من مشروع الغاز الطبيعى بمسافة 15.5 كم بنهاية إبريل المقبل ، وبالتوازي بدء أعمال الكشط والتسوية فى الاتجاهين بالطريق الدائرى اتجاه عنيبة، وأيضاً اتجاه نصر النوبة، ويعقبها بشكل فورى إنهاء أعمال الرصف بهدف تحقيق العوائد التنموية والإيجابية لهذا المشروع الحيوي على الوجه الأكمل.

ووجه محافظ أسوان فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى برصف مسافة 1 كم من مزلقان بلانة، والممتدة من منزل محور وكوبرى دراو الجديد لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والحد من وقوع أى حوادث للحفاظ على سلامة المترددين على الطريق.