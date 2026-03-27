وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب الأجهزة التنفيذية المختصة، بضرورة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار غلق المحال العامة، مع متابعة الالتزام به على أرض الواقع كلٌّ في نطاقه.

تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد الآليات القانونية ومواعيد غلق المحال العامة، والذي يقضي بغلق المحال يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، اعتبارًا من غدٍ السبت.

ويشمل القرار المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، إلى جانب الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.

مواعيد خاصة بنهاية الأسبوع والعطلات

ويستثني القرار يومي الخميس والجمعة، وكذلك أيام العطلات والأعياد الرسمية، حيث تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026.

استثناء الأنشطة الحيوية

وأوضح محافظ الدقهلية أن القرار تضمن استثناء بعض الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

متابعة ميدانية وإجراءات حاسمة

كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية اليومية، والتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تنفيذ القرار والالتزام بمواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

وأكد أن التزام أصحاب المحال والمنشآت بالمواعيد الجديدة يمثل مسؤولية مشتركة، مشددًا على استمرار المتابعة من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان التنفيذ الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية بما يخدم المواطنين.