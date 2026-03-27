أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الري، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال المنفذة خلال فترة السدة الشتوية.

شملت الجولة ترعة "البرنس" ومسقى "الجفادة"، حيث التقى المسؤولان بأعضاء رابطة مستخدمي المياه الذين أكدوا نجاح أعمال التكريك وإزالة الاختناقات في تحسين حالة الري بزمام المنطقة.

حسم التعديات والرقابة الرقمية

وجه الوزير "سويلم" أجهزة الوزارة المعنية بتشديد الرقابة لرصد وإزالة كافة أشكال التعديات وسحب المياه بالمخالفة على ترعتي "البرنس والجرجبة"، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية. كما أصدر توجيهات لقطاع التفتيش الفني بمراجعة جودة أعمال التبطين، مع سرعة تركيب نقطة "تليمترى" بنهاية مسقى الجفادة للمتابعة اللحظية للمنسوب قبل انطلاق الموسم الصيفي.

تطوير الصرف ومعالجة "العكارة"

من جانبه، شدد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق المشترك لتذليل عقبات مشروعات الري، موكداً أن استقرار منظومة المياه هو الركيزة الأساسية لزيادة إنتاجية المحاصيل. واستجابة لشكاوى المواطنين، وجه المحافظ بسرعة دراسة حالة مرشحات محطة "البرنس" لمعالجة ارتفاع نسب العكارة، مع اقتراح تركيب "صاولات" لحجز المخلفات بكافة الأبحر لتسهيل عمليات التطهير الدوري.

اجتماع موسع وتكليفات أبريل

عقب الجولة، عقد وزير الري اجتماعاً موسعاً مع قيادات الري بالفيوم، خلص إلى مجموعة من التكليفات العاجلة أبرزها: إنهاء كافة أعمال تطهيرات الترع والمصارف بحد أقصى شهر أبريل المقبل، والرفع الفوري لنواتج التطهير من جسور المجاري المائية بالتنسيق مع المحافظة، ومواصلة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة والتعامل الفوري مع أي تعديات في مهدها، وصرف مكافأة التميز "غير الاعتيادي" للمهندسين والإداريين المتميزين تقديراً لجهودهم.